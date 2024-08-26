На Burning Man з'явилася інсталяція від України, повністю створена з артефактів війни

Вже відомо, що саме символізує скульптура, яка натхнена іронічним мемом I'm Fine.
Цьогоріч на легендарному фестивалі Burning Man, який щорічно відбувається в штаті Невада, США, представлена незвичайна інсталяція від України.
Її творцями стали художник Олексій Сай s засновник Ukrainian Witness Віталій Дейнега. Вони надихнулися іронічним мемом I'm Fine ("Все гаразд") та створили дещо подібне з артефактів війни.
Зокрема, митці виклали фразу I'm Fine, використавши прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені таблиці назв міст і розбиті паркани. Всі ці речі були привезені з деокупованих територій. Нині ж вони формують інсталяцію, завдяки якій світові демонструватимуться злочини Росії проти мирного населення, пише Ukrainian Witness.
Загалом цьогорічна інсталяція чималенька. Вона 32 метри завдовжки, 7 метрів заввишки і важить понад 10 тонн. Завдяки її масштабам присутні на фестивалі зможуть відчути, скільки ж насправді людських історій стоять за цими знаками та скільки бід принесла на українські землі Росія.
Нагадаємо, торік на Burning Man був представлений особливий український герб, який у кінці фестивалю спалили. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, у чому символізм цього ритуалу.
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