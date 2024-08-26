На Burning Man з'явилася інсталяція від України, повністю створена з артефактів війни

Вже відомо, що саме символізує скульптура, яка натхнена іронічним мемом I'm Fine.

Цьогоріч на легендарному фестивалі Burning Man, який щорічно відбувається в штаті Невада, США, представлена незвичайна інсталяція від України.

Її творцями стали художник Олексій Сай s засновник Ukrainian Witness Віталій Дейнега. Вони надихнулися іронічним мемом I'm Fine ("Все гаразд") та створили дещо подібне з артефактів війни.

Інсталяція від України на Burning Man / Фото: instagram.com/ukraine.ua

Зокрема, митці виклали фразу I'm Fine, використавши прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені таблиці назв міст і розбиті паркани. Всі ці речі були привезені з деокупованих територій. Нині ж вони формують інсталяцію, завдяки якій світові демонструватимуться злочини Росії проти мирного населення, пише Ukrainian Witness.

Інсталяція від України на Burning Man / Фото: instagram.com/ukraine.ua

Загалом цьогорічна інсталяція чималенька. Вона 32 метри завдовжки, 7 метрів заввишки і важить понад 10 тонн. Завдяки її масштабам присутні на фестивалі зможуть відчути, скільки ж насправді людських історій стоять за цими знаками та скільки бід принесла на українські землі Росія.

«I'm Fine». На фестивалі Burning Man українці продемонстрували вражаючу інсталяцію

Нагадаємо, торік на Burning Man був представлений особливий український герб, який у кінці фестивалю спалили. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, у чому символізм цього ритуалу.

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