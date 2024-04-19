На час "Євробачення-2024" над шведським містом закриють повітряний простір – подробиці

На час проведення "Євробачення-2024" у Мальме, Швеції закриють повітряний простір.

Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація "SVT Nyheter". Річ у тім, що влада занепокоєна можливими терактами і погрозами зірвати конкурс. Зазначається, що на підготовчому етапі до "Євробачення-2024" шведська поліція оперативно реагує на будь-які збурення в суспільстві: від масових демонстрацій до чуток про комплексні атаки з боку міжнародних терористичних організацій. Зокрема, поліція слідкує за загрозою атаки дронів під час шоу. Тож, з метою безпеки всіх жителів і гостей міста поліція закриє повітряний простір над територією та застосує технології, які запобігають польоту дронів.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

"Вони (дрони – прим. ред.) можуть зірвати подію. Тому буде створено безпольотну зону, і цю систему ми зможемо використовувати для її моніторингу", - зазначає Пер Енгстром, начальник національного управління поліції.

Також видання повідомляє, що під час проведення міжнародного пісенного конкурсу буде здійснюватися посилений поліцейський контроль. Зокрема, до місцевої поліції долучаться збройні сили та поліцейські з Данії та Норвегії. Вони охоронятимуть абсолютно все: від арени до подій, готелів і демонстрацій. Втім, наразі, заспокоює Пер, прямих загроз події немає.

"Зараз ми не бачимо конкретної цілеспрямованої загрози події, але є загроза Швеції як для країни та нації. Це, звісно, стосується й "Євробачення", - додає Пер Енгстром.

Нагадаємо, "Євробачення-2024" відбудеться вже незабаром у травні. Нещодавно організатори конкурсу оголосили про важливі зміни у порядку виступів конкурсантів у грандфіналі конкурсу.

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