Борис Половінкін

В Україні ліквідовано російського окупанта Бориса Половінкіна — колишнього актора та підполковника міліції у відставці.

Своєрідну «славу» він отримав завдяки ролі у російському серіалі «Дільничний детектив», де грав приватного слідчого Андрія Савельєва. Проте в реальному житті Половінкін виявився не героєм, а черговою маріонеткою Путіна.

Про його загибель повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, актор вважався зниклим безвісти від квітня 2025 року, поки не з’ясувалося, що його тіло разом із ще чотирма окупантами знайшли після удару дрона. Відомо, що Половінкіна ліквідували поблизу Курдюмівки у Донецькій області.

РосЗМІ про Бориса Половінкіна

За попередніми даними, окупант разом зі своєю злочинною групою сховався в бліндажі, куди незабаром і залетів безпілотник. Після блискучої «бавовни» загарбники були знищені на місці.

До слова, Половінкін розпочав кар’єру в 1990-х як міліціонер, служив у Чечні, де отримав звання підполковника. Після завершення служби він вирішив спробувати себе в акторстві — знімався у детективних серіалах, де часто грав «правоохоронців» і «героїв». Утім, коли Росія розв’язала повномасштабну війну проти України, актор став частиною армії окупантів, але ЗСУ дещо змінили сценарій цього «детективу».

Нагадаємо, нещодавно в Італії заборонили виступати оперному співаку-путіністу Ільдару Абдразакову. Він поплатився за свою позицію.