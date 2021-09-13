На другий прямий ефір "Танців з зірками" завітали герої шоу "Маскарад"

На другий прямий ефір "Танців з зірками" завітали герої шоу "Маскарад"

Вони підтримували учасників.

Вже 18 вересня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра другого сезону найзагадковішого шоу країни під назвою "Маскарад", в якому зіркові команди змагаються за перемогу, а зірки спорту, шоубізнесу, кіно і телебачення у фантастичних образах демонструють глядачам різноманітні таланти.

Вчора у другий прямий ефір шоу "Танці з зірками" завітали два героя із шоу "Маскарад". Під час виступу зірок глядачі помітили доброзичливого Арлекіна у глядацькій залі. Він підтримував виступи зірок оплесками.

Арлекін / пресслужба каналу "1+1"

Наступним героєм, який з'явився на шоу, став пухнастий Бабайка. Своєю появою він налякав Ірину Білик – суддю шоу Маскарад, яка вчора стала запрошеною ведучою зіркового балкону та заспівала з Дмитром Дікусаром та Дмитром Коляденком свій хіт під назвою "Нас нет".

Пухнастий Бабайка та Ірина Білик / пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, триває медійний квест від телеканалу 1+1, завдяки якому телеглядачі дізнаються, хто стане героєм нового сезону Маскараду.

Хто стане наступним героєм шоу "Маскарад", глядачі зможуть дізнатися вже 17 вересня.

Нагадаємо, що "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Ведучим другого сезону шоу став Тімур Мірошниченко.

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