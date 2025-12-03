На ексдружину Вілла Сміта подали до суду: в чому її звинувачують та чому вимагають 3 млн доларів

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт / © Getty Images

Проти колишньої дружини американського актора Вілла Сміта – Джади Пінкетт-Сміт - подали позов до суду.

Позивачем виступив колишній друг артиста Білал Салам, пише E! News. Чоловік звинувачує Джаду в тому, що вона нібито організувала кампанію з очорнення його особистості. У позові йдеться, що все розпочалося 2021 року після сварки на дні народження Вілла Сміта, який той святкував 25 вересня. Білал зазначає, що тоді ще дружина актора агресивно поводилась стосовно нього та навіть погрожувала.

"Відповідачка Джада Пінкетт-Сміт звернулася до позивача приблизно з сімома членами своєї свити, почала словесно агресивно поводитися з ним і погрожувала позивачу, заявивши, що якщо він продовжуватиме "розповідати її особисті справи", то "зрештою зникне або отримає кулю", і вимагала від нього підписати угоду про нерозголошення", - йдеться в заяві.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт / © Associated Press

Новий конфлікт між ними нібито виник після церемонії вручання премії "Оскар" 2022 року, коли Вілл Сміт вдарив ведучого Кріса Рока. Білал Салам стверджує, що Джада зверталась до нього з проханням допомогти з "кризовим менеджементом", аби репутація актора не постраждала. Однак чоловік відмовився, пославшись на те, що "його совість не дозволяє йому брати участь у будь-якій приховувальній чи оманливій піар-кампанії".

Після його відмови, за словами Білала, "проти нього було розпочато кампанію помсти, включаючи погрози від осіб, тісно пов'язаних з Віллом та Джадою".

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт / © Associated Press

Тож, чоловік вирішив звернутися до суду. Він звинувачує Джаду Пінкетт-Сміт у навмисно заподіяних емоційних стражданнях, екстремальній та обурливій поведінці і залякуванні та підкупу. Білал Салам вимагає три мільйони доларів компенсації та публічно спростувати всі неправдиві заяви, які жінка раніше нібито зробила.

