На екскохану KYIVSTONER напали та пограбували у Києві: "Дякую, що залишили живою"

В неї вкрали велику суму грошей.

Екскохану скандального репера KYIVSTONER, блогерку Лілію Багірову, пограбували у Києві.

Прикрою новиною знаменитість поділилась у своєму Instagram. Так, вона розповіла, що зловмисники напали на неї в будинку. Лілія повідомила, що пограбування було завчасно сплановане. Блогерка говорить, що в неї вкрали велику суму грошей. Однак слідство встановлює, чи зловмисники хотіли лише її пограбувати, чи їм потрібна була саме вона.

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"Звичайно ж, хочу подякувати, що залишили мене живою. Ще один день народження у мене буде. Після роботи опер групи є логічний висновок, що подія була спланована. Потрібна була я чи гроші – питання відкрите. Але гроші винесли, а мене лишили живою", - повідомила Лілія.

До слова, хоч зловмисники й були в балаклавах, проте, вони засвітили свої обличчя на камерах відеоспостереження. Також Лілія говорить, що вони залишили багато відбитків пальців.

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