На фронті загинула Ірина Цибух: Єфросиніна, Дорофєєва, Полякова й інші вшанували пам'ять парамедикині

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" та журналістка Ірина Цибух із позивним "Чека".

Про болісну втрату повідомили 30 травня. Українські зірки зі сльозами вшанували пам'ять Ірини та наголосили, що загибель 25-річної захисниці від російського тероризму – невимовний біль для всієї України.

Леся Нікітюк

"Світла пам'ять. Боже, яких сильних людей ми втрачаємо. Це страшно! Мої глибокі співчуття", - написала ведуча.

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Олександра Заріцька

"Коли отримуєш такі новини, про смерть неймовірних людей, найкращих. Розумієш, що не маєш права опускати руки, треба працювати, треба донатити. Давайте сьогодні допоможемо разом закрити декілька важливих зборів", - закликала солістка гурту "KAZKA".

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Надя Дорофєєва

Співачка зробила репост допису брата Ірини, у якому він оприлюднив її посмертний лист, який захисниця написала ще у квітні 2023 року під час ротації на Донеччині.

"Цей допис треба прочитати всім. У мене немає слів", - написала виконавиця.

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Оля Полякова

Зірка також опублікувала уривок з посмертного листа загиблої захисниці і додала, що "жодна людина у світі не має писати посмертних листів у 25 років".

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Раміна Есхакзай

"Я декілька разів перечитала. "Чека". Вона хотіла зробити лекцію для нас, для блогерів про важливість пам'яті загиблих. Моє серце розбито. Невимовний біль для країни та близьких", - написала блогерка.

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Джамала

"Вічна пам'ять. Героям слава. Це все так несправедливо. Так не має бути", - вшанувала пам'ять співачка.

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Маша Єфросиніна

"Чека". Ми так і не встигли записати інтерв'ю з тобою, Іро… Немає слів. Немає сліз. Немає, с*ка, жодного пробачення *б*ному ворогу", - відреагувала ведуча на непоправну втрату.

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

KRUTЬ

"Вчора мене не стало. Великої частини мене не стало. Після завтра в тебе день народження. Я тебе люблю. Ти залишила слід у моєму серці. Слід на моєму тілі у вигляді тату. Напиши мені і скажи, що ти все це підлатувала. Це не може бути правдою. Моя Чека. Моя Іринка! Моя Геройка. Давай ти нас набереш і скажеш нам, що це був твій черговий жарт. Ти писала мені прощання багато разів. Кожен раз я не вірила тобі", - зворушила співачка-бандуристка.

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

Зірки вшанували пам'ять Ірини "Чеки" Цибух

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