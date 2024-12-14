На фронті загинув 45-річний український актор з фільму "Довбуш": що відомо про нього

Український актор театру і кіно Яків Ткаченко загинув на фронті.

Про смерть зірки фільму "Довбуш" стало відомо сьогодні, 14 грудня. Сумну звістку повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко на своїй Facebook-сторінці. Вона не стала вдаватися в подробиці, а лише опублікувала низку фото з полеглим Героєм, де він виконував яскраві ролі на сцені та на екранах, та висловила емоції спустошення.

"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка", - довела до сліз Алла Самойленко.

Яків Ткаченко

Відомо, що Яків Ткаченко ще з початку російського вторгнення долучився до ЗСУ. Він брав участь у боях на Донеччині й згодом став головним сержантом взводу та в.о. командира взводу. Під час відданої служби Яків зазнав серйозного поранення та контузії. Після реабілітації повернувся до війська, але у лютому 2023 року демобілізувався й поринув у акторство.

Щоправда, у вересні 2024 року знаменитість повідомив про рішення повернутися до виконання бойових завдань у складі Третьої окремої штурмової бригади. Вочевидь, саме у цьому підрозділі життя талановитого актора героїчно обірвалося.

Яків Ткаченко

Яків Ткаченко

За життя Яків Ткаченко знявся у низці картин. Серед них - серіал "Перевізниця", фільми "Довбуш", "Червоний", "Ціна правди", "Безславні кріпаки" та інших.

До слова, пам'ять артиста-воїна вшанували не лише шанувальники, але й колеги по сцені. Зокрема, акторка Ірма Вітовська у Facebook висловила співчуття: "Яків Ткаченко на щиті… Лети, дорогий і сердечний. Слава Герою".

Яків Ткаченко

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