На фронті загинув відомий музикант і художник Антон Дербілов

В боях за Україну загинув відомий український художник, музикант та скульптор Антон Дербілов.

На фронті під Кремінною на Луганщині 43-річний музикант отримав важке осколкове поранення та загинув зі зброєю в руках. Про смерть побратима повідомили бійці 5 Слобожанської бригади НГУ.

"6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув, як герой. Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу", - повідомили бійці бригади.

У Антона залишилася дружина та троє доньок. Його запам'ятали, за особливий вклад у мистецтво України, зокрема міста Харкова, звідки він був родом.

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