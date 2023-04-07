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На фронті загинув відомий музикант і художник Антон Дербілов

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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На фронті загинув відомий музикант і художник Антон Дербілов

Антон Дербілов / Фото: facebook.com/5brigadeNGU

Митець загинув від поранення.

В боях за Україну загинув відомий український художник, музикант та скульптор Антон Дербілов

На фронті під Кремінною на Луганщині 43-річний музикант отримав важке осколкове поранення та загинув зі зброєю в руках. Про смерть побратима повідомили бійці 5 Слобожанської бригади НГУ.

"6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув, як герой. Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу", - повідомили бійці бригади. 

У Антона залишилася дружина та троє доньок. Його запам'ятали, за особливий вклад у мистецтво України, зокрема міста Харкова, звідки він був родом.

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Дата публікації
Перегляди
562
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