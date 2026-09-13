На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк: відома дата і місце прощання

Костянтин Слободенюк / © Facebook-сторінка Молодіжного театру в Чернігові

Реклама

На війні загинув актор Чернігівського обласного молодіжного театру та музикант Костянтин Слободенюк.

Захисникові України було 43 роки. Сумну звістку повідомили в Департаменті культури Чернігівської ОДА.

Реклама

Костянтин Слободенюк долучився до лав ЗСУ у травні 2024 року. До початку служби він працював актором Чернігівського обласного молодіжного театру, а також виступав у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм.

Реклама

Костянтин Слободенюк / © Facebook-сторінка Молодіжного театру в Чернігові

У філармонійному центрі Костянтина згадують як талановитого музиканта й сопілкаря. Він багато років співпрацював з Академічним ансамблем пісні і танцю «Сіверські клейноди» та колективом концертних виконавців.

«Колектив Чернігівського обласного філармонійного центру з глибоким болем висловлює щирі співчуття рідним і близьким талановитого музиканта, сопілкаря та мужнього Захисника України Костянтина Слободенюка. Ми пишаємося багаторічною творчою співпрацею Костянтина з Академічним ансамблем пісні і танцю «Сіверські клейноди» та Колективом концертних виконавців і зберігатимемо вдячність за його вагомий внесок у мистецьке життя нашого центру. Світла пам’ять про воїна-митця назавжди житиме в наших серцях. Вічна слава Герою!» — йдеться у повідомленні філармонійного центру на їхньому офіційному сайті.

Прощання з Костянтином Слободенюком відбудеться 15 вересня о 12:30 у Катерининській церкві в Чернігові.

Новини партнерів