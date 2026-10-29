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На фронті загинув брат переможця "МастерШеф" Серветника: захисникові було 37 років
Він пережив численні поранення, контузії та клінічну смерть, але після лікування знову повертався на фронт.
Переможець шоу «МастерШеф. Професіонали» Павло Серветник повідомив про загибель на фронті рідного брата Максима, який після звільнення Херсона долучився до захисту України.
Трагічною звісткою кулінар поділився в Instagram. Його братові було 37 років. Максим став на захист країни після деокупації Херсона. За час служби він зазнав численних поранень і контузій. Військовий навіть пережив клінічну смерть. Однак після лікування знову повертався до побратимів.
«Загинув мій брат. Йому було 37 років. У нього залишилася маленька дитина, з дідусем та бабусею. Дякую тобі, Максе, за все», — написав Павло Серветник.
Кулінар не став приховувати свого болю через втрату близької людини. Для родини ця звістка стала важким ударом. Водночас Максим залишив по собі пам’ять як захисник, який продовжував боронити країну попри пережиті випробування.
«До слова, брат Павла отримав чимало відзнак за свою мужність та відвагу», — йдеться в повідомленні.
Обставини загибелі військового наразі не розголошуються. У Максима залишилася маленька дитина.
Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк.