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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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На фронті загинув український артист Анатолій Ткач, який пішов служити два роки тому

Барабанник захищав Україну у складі 79-ї десантно-штурмової бригади.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Анатолій Ткач

Анатолій Ткач

На фронті загинув український музикант, барабанник рок-н-рольного гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач.

Захисник приєднався до лав ЗСУ в липні 2024 року та служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про трагічну звістку повідомила сестра музиканта Валентина Ткач. Жінка зізналася, що не знаходить слів після втрати брата.

«Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій Ткач, мій брат, мій найкращий друг — загинув. Я знаю, багато хто захоче з ним попрощатися. Про час і місце буде інформація пізніше», — написала Валентина.

Анатолій Ткач

Анатолій Ткач

Про загибель музиканта також повідомив його колега по гурту, соліст і гітарист Олександр Ремез, який і заснував гурт «Руки’в Брюки» 2007 року. Він присвятив Ткачу емоційний допис, у якому попрощався з товаришем і вшанував його пам’ять.

«Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну, і не отримаю відповідь на повідомлення… Спочивай з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув. Ненавиджу русню», — написав Ремез.

Обставини загибелі Анатолія Ткача наразі не повідомляються. Інформацію про дату та місце прощання з військовим його рідні обіцяли надати пізніше.

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