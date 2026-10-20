На фронті загинув відомий український блогер: знаменитість прикрив собою побратима від FPV-дрона

Кирило Солошенко / © соцмережі

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Український блогер і військовослужбовець Кирило Солошенко, відомий у Мережі під псевдонімом Кірюша Акуратний, загинув на фронті, рятуючи життя побратима.

Трагічна звістка надійшла 15 жовтня. Кирилові було 35 років. Про загибель захисника повідомив його близький друг, блогер Богдан. За наявною інформацією, під час бойового завдання Солошенко закрив собою побратима від прямого удару російського FPV-дрона. Його вчинок став останнім проявом мужності воїна, який до кінця залишався вірним своїм товаришам. Звістка про смерть Кирила приголомшила його друзів, які досі не можуть змиритися з непоправною втратою.

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«Спочивай з миром, друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так… Ти мав прожити до глибокої старості й бути офігенним дідом з татухами і крутими історіями для онуків», — написав Богдан в Instagram.

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Кирило Солошенко / © соцмережі

Друг загиблого також повідомив, що в Кирила залишилася мама. Щоб підтримати жінку після втрати сина, він відкрив спеціальний збір коштів. Наразі подробиці щодо дати й часу прощання з воїном ще не оголосили. Відомо, що поховають захисника в Києві — місті, де минула більша частина його життя.

«Кірюша Акуратний» був добре знайомий українській інтернет-аудиторії ще задовго до того, як став на захист країни. Він народився 5 серпня 1991 року й здобув популярність у період розквіту українського YouTube у 2014–2016 роках. Тоді блогер створював власний контент і брав участь у спільних проєктах з іншими відомими інтернет-персонами, зокрема Сашею Шапіком, Андрієм Мартиненком і Пашею Бумчиком, які на сьогоднішній день не живуть на теренах України. Після початку повномасштабного російського вторгнення Кирило змінив звичне життя на військову службу та долучився до оборони України.

Кирило Солошенко / © соцмережі

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