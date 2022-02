На "Голос країни" повернувся фіналіст дитячого шоу, який був закоханий в Трінчер

Михайло Цар спробував підкорити тренерів хітом Джона Ледженда.

У третьому ефірі шоу "Голос країни-12" на сцену повернувся Михайло Цар з Чернівців.

21-річний співак брав участь у "Голос.Діти-2". Він був в команді Наталії Могилевської та дійшов до фіналу, але поступився перемогою Роману Сасанчину.

Під час участі у проєкті у Михайла сталося перше кохання зі співачкою Анною Трінчер, з якою він був одному сезоні. Разом з Анею хлопець співав на етапі "боїв" і після виступу на всю країну зізнався дівчині у своїх почуттях і подарував сережки у формі безкінечності. Майбутня артистка була неймовірно розчулена таким жестом і сказала, що буде пам'ятати Михайла завжди.

Після участі у шоу 14-річний Михайло багато виступав і навіть їздив з Потапом у тур. Але у 16 років все пішло шкереберть – у хлопця розпочалася мутація голосу. Це стало справжнім ударом для Михайла. Хлопець обрав жити звичайним життям і зараз працює менеджером у меблевому магазині. Проте не зміг відмовитись від мрії, тому прийшов на "Голос країни", аби знову повернутися до співу.

"Коли я вибиваю собі вихідний, я просто сідаю за фортепіано і все, мене цілий день немає – пишу, граю, виспівую. Я вірю в себе, як у перспективного та креативного артиста. Для мене "Голос країни" – майданчик, який збирає у собі дуже багато крутих, креативних людей та музикантів. Це хороший старт для артиста-початківця, який мріє про велику сцену. Я вже далеко не той маленький Мишко, який був на дитячому "Голосі", – поділився Цар.

На "сліпих прослуховуваннях" він виконав хіт Джона Ледженда All of Me.

У результаті, червону кнопку натиснув Святослав Вакарчук.

"Я не міг не натиснути. Те, як ви інтонуєте, поки ще сьогодні я ні від кого не чув. Комбінація, яку я шукаю – тембр голосу і музикант одночасно. Я знаю, як з таким працювати, я сам такий", – прокоментував зірковий наставник.

