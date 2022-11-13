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На "Голосі країни-12" донька видатного композитора Олександра Барона потужно заспівала разом з татом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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254
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На "Голосі країни-12" донька видатного композитора Олександра Барона потужно заспівала разом з татом

Олена Чукаленко

Олена Чукаленко зворушливо співала, а тато їй акомпанував.

Передостанньою учасницею "Нокаутів" стала донька видатного українського композитора Олександра БаронаОлена Чукаленко.

На сцені шоу співачка-початківиця дивувала тренерів та глядачів складною піснею Адель - Rolling in the Deep.

Як виявилося, підтримати учасницю прийшов і тато, який сидів у глядацькій залі. Тож після номера Олени, Олександра Барона запросили виступити з донькою.

Олександр Барон і Олена Чукаленко / ©
Олександр Барон і Олена Чукаленко

Так, видатний композитор грав на фортепіано, а Олена співала "Чорнобривці". Згодом до неї приєднався і тато. Олена і Олександр просто приголомшили сімейним дуетом.

Олександр Барон / ©
Олександр Барон

Загалом, Оля Полякова не змогла відпустити учасницю додому. Вона посадила Олену на друге місце. Утім, шоу покинула Сабіна Сафарлі.

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Дата публікації
Перегляди
254
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