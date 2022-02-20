На "Голосі" заспівав 20-річний хлопець, якому музика допомагає боротися із синдромом Туретта

Андрій Григорський виконав "Ти дочекайся мене" Олександра Пономарьова.

У п'ятому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" спробував підкорити тренерів Андрій Григорський з Івано-Франківської області.

20-річний юнак поділився, що спів допомагає йому боротися із генетичним захворюванням. Так, у 10 років в Андрія діагностували синдром Туретта – нав'язливий нервовий тік. Боротися із захворюванням йому допомагає саме вокал.

"Цей діагноз не лікується, але один лікар сказав мені: "Спробуйте на щось перемкнутися". І мама з татом спрямували мене в музику. Так змалечку я виріс в такій обстановці, де завжди співав. Коли я починаю співати – нервовий тік зникає. Я віддав себе повністю музиці, живу лише нею й інших планів не маю", – поділився він.

На сцені учасник виконав "Ти дочекайся мене" Олександра Пономарьова.

Втім, на жаль, ніхто з тренерів не натиснув на червону кнопку.

Попри це, учасник все ж потрапив до наступного етапу. П'ята команда "Другий шанс", де тренерами стали Андрій Мацола та Олександра Заріцька, дала можливість йому продовжити участь у проєкті та позмагатися за перемогу.

"Ми одразу в тебе повірили! Тому що, ти щирий і справжній. Молодець, ти дуже достойний виконавець", – прокоментував Мацола.

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