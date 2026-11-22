Марія Данілова / © Голос Країни

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На «Голос країни-14» неочікувано прийшла онучка колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

Йдеться про 19-річну Марію Данілову. Дівчина зізналась, що їй завжди подобався проєкт. Однак лише у 14-му сезоні вона нарешті наважилась подати заявку на участь. Марія говорить, що стала заручницею відомого прізвища, і всі її досягнення перекреслюються цим. Тож, вона прийшла на «Голос країни», аби показати, що не лише онучка політика, а й варта чогось самостійно.

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«Через це прізвище мене спіткав тільки гейт. Що тільки не писали: і що безголоса, і що некрасива, і що товста. Були погрози…Це реально треш, ще й дивлячись на те, що з дідусем своїм я спілкуюся настільки рідко, що це просто годі уявити. Люди можуть перекреслити роки праці і сказати, що вона ж онучка, все зрозуміло. Тому я прийшла на „Голос“, бо я хочу, щоб почули, що я вмію співати», — пояснила дівчина.

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Марія Данілова / © Голос Країни

Марія Данілова виконала хіт ADAM — «Дещо інше». І їй вдалося переконати тренерів, оскільки і Наталія Могилевська, і Артем Пивоваров розвернули свої крісла. Ба більше, зіркова наставниця навіть не змогла стримати зліз та звернула увагу, що зал почав вставати та аплодувати.

«Я плачу! Це той самий випадок, коли вже не важлива ані музика, ані зала, бо ти змусила слухати тебе, твою душу. Я просто повернулась. Я плачу! Це неймовірно! Дякую за ці емоції!» — зізналась тренерка.

Тим часом Артем Пивоваров вперше за шоу вирішив поступитися та не боротися за учасницю. Тренер чесно зізнався, що одразу відчув гармонію між Наталією Могилевською та Марією. Також Пивоваров взяв до уваги щирі емоції колеги.

«Я тепер дивлюся на вашу реакцію і мені не хочеться боротися. Мабуть, вперше на цьому шоу той випадок, коли мені не хочеться боротися, а я дуже азартна людина. Я дивлюся на цей метч, дивлюся, як на вас дивиться Наталія Олексіївна», — зізнався тренер.

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Врешті, Марія вислухала тренерів та дійсно пішла до команди Наталії Могилевської, оскільки й сама відчула цей зв’язок.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров розлютився через обрану учасницею «Голосу країни» пісню. Також тренер посварився з Наталією Могилевською.

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