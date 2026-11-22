Ганна Ком'якова / © Голос Країни

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На сліпих прослуховуваннях «Голосу країни-14» виступила остання учасниця — 19-річна Ганна Ком’якова.

Виявилося, що вокалістка добре знайома зі сценою вокального проєкту. 13 років тому вона брала участь у другому сезоні «Голосу.Діти», виконувала пісню Smile та навіть змогла розвернути одразу чотири тренерських крісла.

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Ганна знову повернулась на проєкт. Але цього разу вона запалила піснею у жанрі рок, а саме Highway to hell гурту AC/DC. Звичайно ж, Артем Пивоваров не зміг не натиснути червону кнопку, оскільки саме на таку учасницю він чекав.

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«Ти де була весь цей час? Ти де була? Я сидів, чекав! До останнього тримали! До останнього! Ви та, на кого я чекав!» — зізнався тренер.

Ганна Ком’якова / © Голос Країни

Тим часом MONATIK пошкодував, що в нього не залишилося місць. Та особливо розчарована була Наталія Могилевська. Річ у тім, що Ганна на «Голосі.Діти» була саме в її команді. Тренерка упізнала колишню підопічну. Наставниця чесно зізналась, аби знала, що Ганна знову буде на шоу, то притримала б для неї місце.

«Друзі, це моя мала! Боже, як ти змінилась! Ніжна дівчинка співала Smile! І що тепер, Highway to hell? Артеме, я тобі заздрю! Вона нереальна! Вона піде до кінця: нереальна, наполеглива, діамант! Як мені шкода, моє сонечко! Якби я знала, що вона тут є, я б залишила для неї місце», — зізналась артистка.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, раніше на «Голосі країни-14» виступив військовий. Він змусив Тіну Кароль запросити MONATIK на повільний танець.

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