Катерина Осадча з учасницями "Голосу країни-14" / © Голос Країни

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Щойно на каналі «1+1 Україна» відгриміли сліпі прослуховування нового сезону «Голосу країни«.

Тренери вже повністю зібрали свої команди та розпочинають підготовку до вокальних боїв. Проте виявилося, що цьогоріч не всім вистачило місць. Дві учасниці просто не встигли виступити на сліпих прослуховуваннях.

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Ведучій Катерині Осадчій довелося втрутитися. Вона підбадьорила дівчат та дала важливу обіцянку. Вона закликала їх повертатися наступного сезону та запевнила, що вони виступатимуть у перший день. Також ведуча наголосила, що проходити кастинг знову непотрібно.

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Катерина Осадча з учасницями «Голосу країни-14» / © Голос Країни

«Дівчата, ви не встигли виступити у 14-му сезоні на сліпих прослуховуваннях. Від себе і від нашого шоу можу пообіцяти, що в наступному сезоні ви вийдете у перший день сліпих прослуховувань на сцену. Ми на вас чекаємо без кастингу. Кастинг ви вже пройшли. Не засмучуватися!» — пообіцяла ведуча.

Учасниці, схоже, не надто засмутились. Вони вважають, що саме так і мало статися. Проте вони запевнили, що наступного сезону обов’язково ще повернуться та здивують тренерів.

«Так мало бути! Ми у наступному сезоні порвемо», — запевнили учасниці.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, цьогоріч на «Голос країни» повернулась учасниця, яка 13 років тому розвернула всі тренерські крісла. Цього разу вона змусила зіркових наставників шкодувати.

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