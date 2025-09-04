На головній піраміді Burning Man засяяли символи України

Головна піраміда фестивалю Burning Man

На цьогорічному фестивалі Burning Man у США головна піраміда засяяла символами України.

Там відбулася трансляція відео, яке було створене українцями за допомогою штучного інтелекту. Ідея належить Христі Храновській, візіонерці та меценатці, ініціаторці освітнього проєкту "Скарб" та "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей". Над втіленням працювала режисерка та авторка візуальних рішень Ольга Навроцька. Музична ж складова відео - етно-хаус трек Skarb від FAHOT, який створений у межах освітнього проєкту "Скарб", що досліджує витоки української ідентичності через уроки історії.

У відео використано символи української культури: блакитні кольори неба, сонях як знак життя, колосся та кінь як образи свободи та родючості. Основною ідеєю роботи є те, що Україна - це скарб, вона - вільна та незалежна. Саме такі меседжі були закладені й в основу відео.

"Моя ідея полягала в тому, щоб зробити Україну видимою навіть посеред пустелі Невади. Цим відео, мені хотілось показати нашу країну сучасною, шляхетною, інтелігентною, автентичною, унікальною та зрозумілою для світу. Ми маємо звучати всюди", - говорить авторка ідеї Христя Храновська.

Ця анімація на головній піраміді Burning Man стала не лише проявом українського мистецтва, а й присвятою 34-й річниці незалежності.

"Ми обрали жовто-блакитні кольори, бо це неймовірно потужне сполучення кольорів, яке має одразу асоціюватися з нами та створювати яскраву картинку серед ночі", - додає режисерка Ольга Навроцька.

Burning Man - це щорічний фестиваль у пустелі Блек-Рок у Неваді, який збирає десятки тисяч людей з усього світу. Тут з'являється справжнє тимчасове місто зі своїми вулицями, арт-об'єктами та нічними перформансами. Головна його ідея - радикальне самовираження, свобода й мистецтво, яке існує лише один тиждень.

Одним із центральних об'єктів цьогорічного фестивалю стала величезна піраміда - місце для проєкцій, перформансів та світлових шоу. Саме на ній було показано українську аудіовізуальну анімацію.