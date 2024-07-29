На Христину Соловій за лайку на сцені склали адмінпротокол: співачка з гумором відреагувала

Українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно обматюкала колишню назву міста Чорноморськ, показалася біля відділку поліції міста.

Так, після називання старої назви міста Чорноморська – Іллічівська – "повною х*йн*ю" до Соловій звернулися правоохоронні органи. У заяві hromadske поліція Одещини пояснила, що на співачку був накладений адміністративний протокол. Причина – вживання нецензурної лексики Христиною на сцені під час виступу на Одещині.

За словами культурного менеджера фестивалю "Виделка fest", де виступала Соловій, Сергія Гнезділова, після надходження до поліції низки заяв від місцевих мешканців зі скаргами на співачку за використання ненормативної лексики в публічних місцях на неї й було складено адмінпротокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

"Пролунав, на жаль, мат зі сцени, без дисклеймера. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів: "Шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти, і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть їх", – йдеться у коментарі Гнезділова.

Тож, тепер Христині Соловій загрожує штраф. Або ж це можуть бути громадські роботи чи виправні з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту. Щоправда, співачка не занепадає духом, а з гумором поставилася до ситуації й у соцмережі "Х" написала: "Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці".

Нагадаємо, перед тим Христину Соловій звинуватили у надмірній вульгарності під час виступу на сцені з Іриною Білик.

ЖАХ! Христина Соловій оскандалилася на фестивалі в Чорноморську! – ЖВЛ представляє

Читайте також: