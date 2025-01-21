На інавгурації Трампа з Керрі Андервуд стався неприємний конфуз: співачка була в істериці

Артистка виступала на церемонії, однак все пішло не за планом.

З американською співачкою Керрі Андервуд стався неприємний конфуз на інавгурації президента Дональда Трампа.

Артистка виступала на урочистій церемонії. Вона виконувала патріотичну пісню America the Beautiful після інавгураційної промови нового президента США. Однак виступ Андервуд пішов не за планом через технічні причини. Зокрема, щось сталося зі звуком, що не вдалося ввімкнути мінус композиції. Врешті, співачка почекала хвилину, після чого почала виконувати пісню а капела у з хором військових.

"Якщо ви знаєте слова, допоможіть мені", - зверталася Андервуд до присутніх.

Врешті, гості церемонії допомогли артистці. До виконання композиції долучилися навіть Джо Байден та Камала Гарріс.

Хоч Керрі Андервуд чудово впоралася зі своєю роботою, однак, як виявилося згодом, вона була в істериці. Як повідомляє джерело Daily Mail, артистка була неабияк обурена та навіть розлючена. Зокрема, їй не надали достатньо простору, як це робили в минулі роки, а також виникли проблеми зі звуком. Андервуд переконана, що до неї зневажливо поставилися.

Керрі Андервуд на інавгурації Дональда Трампа / Фото: Associated Press

"Керрі була незадоволена своїм виступом на заході, перш за все через обмежений простір, який їй надали. Їй було досить тісно та некомфортно. Вона хвилювалася протягом усього виступу і відчувала, що не отримала того рівня поваги і захоплення, який мали попередні виконавці, такі як Бейонсе і Леді Гага. Вона звикла грати на великих майданчиках зі сценою. Їй не дали ані сцени, ані навіть майданчика", - говорять джерела видання.

Згодом Керрі Андервуд заспокоїлася. Хоч артистка й не заспівала так, як спочатку планувала, однак вона пишається собою і що змогла впоратися з завданням, попри технічні проблеми.

Керрі Андервуд на інавгурації Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на інавгурації Трампа частинку слави отримав і засновник Facebook Марк Цукерберг. Підприємець задивився на декольте нареченої Джеффа Безоса, і цей момент потрапив на відео. Мережа вже встигла вибухнути мемами з приводу цього.

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