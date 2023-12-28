На Київстар ТБ стартував проєкт про залаштунки українського телебачення та кіно

До Міжнародного дня кіно, який святкують у світі 28 грудня, на Київстар ТБ з'явився перший випуск кіновлогу "Кіно для ТеБе".

У новому проєкті Київстар ТБ "Кіно для ТеБе" відомі українські кінематографісти та гуру телебізнесу розповідатимуть про свій професійний досвід, ділитимуться інсайтами та порадами для тих, хто тільки починає свій творчий шлях у цій сфері. Ведучим проєкту став Володимир Рабчун, який разом із зірковими гостями буде говорити про український кінематограф, телебачення, контент. Глядачі дізнаються секрети залаштунків створення відомих та популярних проєктів, серіалів і фільмів.

Гостями першого епізоду проєкту стала команда Big Brave Events 1+1 media на чолі з продюсером Володимиром Завадюком, яка створює наймасштабніший музичний проєкт в Україні – "Голос країни" для телеканалу 1+1 Україна. Глядачам розповіли, як створювався 13-й, європейський сезон "Голосу країни" у Польщі, який сам Завадюк називає найуспішнішим.

"Для нас це наші партнери, сусіди", – пояснює продюсер у відповідь на питання, чому шоу створювали саме у Варшаві. Згодом Володимир Завадюк додає: "Найважливіше – це не питання мови, це питання цінностей і класно, що вони в нас з ними спільні".

Найбільшим випробуванням для команди "Голосу країни" було готувати проєкт взимку, під час блекаутів, та навесні, коли загострилися обстріли. У травні в "Голосу країни" якраз був найскладніший етап підготовки проєкту. Однак, завдяки спільній роботі української та польської команди, 13-й сезон запам'ятався талановитими учасниками та яскравими батлами вихованців зіркових тренерів – Артема Пивоварова, Івана Клименка, Юлії Саніної та DOROFEEVA.

За словами Завадюка, поляки оцінили рівень українських фахівців та українського креативу, зокрема.

Також у випуску своїми спогадами про створення європейського сезону поділилася виконавча продюсерка Вікторія Загура. Своєю особистою метою вона називає завдання, щоб "Голос країни" вийшов за межі телебачення. Вікторія Загура прагнула показати, що цей проєкт існує не лише на 1+1 Україна в ефірі, а що він може бути дотичним до глядача якимось іншим чином. У "Кіно для тебе" продюсерка розповіла, як саме команді це вдалося.

Виконавча продюсерка Вікторія Загура

Як відбувався відбір учасників 13-го "Голосу країни", – поділилася керівниця кастингу Катерина Шишкіна.

"Найголовніше – це безумовний вокальний талант", – наголосила Катерина Шишкіна, коментуючи, чи змінилися критерії, за якими вокалісти потрапили до проєкту. Проте війна однозначно внесла свої корективи.

Керівниця кастингу Катерина Шишкіна

Стар-продюсерка "Голосу країни" Анастасія Спириденко розповіла, як обирали тренерів для європейського сезону:

"У нас є лише два критерія наразі, якими ми користуємося. Перший критерій – це чи зірка, яка приймає участь в нашому проєкті, робить все задля наближення нашої перемоги. Це найголовніший фактор. Другий – що кажуть наші глядачі. Юлю Саніну та Артема Пивоварова дуже хотіли бачити тренерами "Голосу країни" і це нарешті сталося".

Стар-продюсерка "Голосу країни" Анастасія Спириденко

Випуск "Кіно для ТеБе" з командою "Голосу країни" записали напередодні фіналу 13-го сезону.

Нагадаємо, що переможцем 13-го сезону проєкту "Голос країни" став ветеран російсько-української війни Михайло Панчишин (Ptashkin), за якого глядачі відправили найбільшу кількість голосів.

Проєкт "Кіно для ТеБе" доступний для перегляду без додаткової плати на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ. Нові випуски з'являтимуться двічі на місяць.

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 370 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.