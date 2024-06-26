На концерті alyona alyona та Jerry Heil відомий гуморист епічно впав зі сцени - відео

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil, які представляли Україну на "Євробаченні-2024", відіграли концерт у Львові, який не минув без казусів.

Під час виступу артисток відомий гуморист Тарас Яремій впав просто зі сцени. Про це розповіла Jerry Heil у своєму Telegram-каналі та опублікувала відповідний ролик.

На відео Тарас Яремій зі сцени спілкується з глядачами. Якоїсь миті комік оступається та падає на підлогу. На щастя, там було не високо, тож Яремій не отримав серйозних травм. Гуморист одразу ж підвівся та заспокоїв, що почувається добре.

Відомий гуморист впав зі сцени на концерті alyona alyona та Jerry Heil

А от Jerry Heil, яка свого часу впала до оркестрової ями та зламала ребра, додала трішки гумору до інциденту. Співачка зазначила, що цей челендж із падіннями зі сцени варто вже припинити, адже це надто небезпечно.

"У нас на концерті вчора (25 червня – прим. ред.) впав (в оркестрову яму, якби вона там була, але її не було, на щастя) Тарас Яремій. Припиніть цей челендж, будь ласка, бо страшно", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, alyona alyona теж свого часу не уникнула падіння. Зі співачкою стався казус під час репетиції конкурсного номера на "Євробачення-2024". Артистка ненароком наступила на елемент свого вбрання та впала.

alyona alyona впала під час репетиції номеру на сцені "Євробачення-2024"

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