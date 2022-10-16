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На концерті Артема Пивоварова у Латвії "азовець" прочитав зі сцени молитву за побратимів

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На концерті Артема Пивоварова у Латвії "азовець" прочитав зі сцени молитву за побратимів

Український військовослужбовець попросив глядачів підтримати бійців та вшанувати пам'ять загиблих.

Співак Артем Пивоваров виступив із благодійним концертом у Латвії, під час якого на сцену вийшов боєць полку "Азов". 

Військовослужбовець із перев'язаною рукою звернувся до глядачів у залі та попросив їх висловити свою підтримку нашим захисникам та вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Відео з концерту Пивоваров поділився у своєму Instagram.

"На даному етапі і у даній країні я представник полку "Азов", героїчного, непереможного полку. Давайте всі разом підтримаємо "Азов". Послухайте, я прочитаю молитву за бійців, які дійсно воюють і за усіх, які загинули. Послухайте, будь ласка, уважно", - попросив хлопець.

У коментарях шанувальники, які були на концерті співака, зізналися, що цей момент довів багатьох у залі до сліз. 

  • Це було неймовірно. Плакали всі
  • Мурахи і сльози!
  • Наші герої зі сталі!

Нагадаємо, днями Дмитро Монатік показав зворушливий момент зі свого виступу, коли на сцену вийшов маленький хлопчик.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
463
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