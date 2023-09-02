На концерті Imagine Dragons в Грузії шанувальниці заборонили розгорнути український прапор

На концерті відомого гурту Imagine Dragons у Грузії трапився скандал у глядацькому залі.

Під час виступу колективу в Тбілісі на стадіоні Михайла Месхі одна з шанувальниць принесла українськи прапор та хотіла передати його музикантам.

Однак, як тільки дівчина почала розгортати стяг, до неї підійшла служба безпеки майданчику та попросила заховати його. Ба більше, прапор Грузії шанувальниці також заборонили діставати. Про це дівчина на ім'я Христина розповіла в ефірі грузинського телеканалу Mtavari, а також поділилася кадрами з місця подій.

Концерт Imagine Dragons в Грузії

"Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закон. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Одна людина взагалі забрала в мене прапор. Він сказав, що не можна розправляти прапори не тільки України, а й Грузії. Мені дуже соромно за це" - розповіла Христина.

Концерт Imagine Dragons в Грузії

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни гурт Imagine Dragons підтримав Україну та неодноразово розгортав синьо-жовтий прапор на своїй концертах. Ба більше, колектив став амбасадором платформи UNITED24.

Також Imagine Dragons зняли у своєму кліпі 14-річного Сашка з Херсонщини, якому допомогли відновити знищений окупантами будинок. Нещодавно на своєму концерті в Польщі музиканти запросили хлопця на сцену та ще раз висловили свою підтримку.

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