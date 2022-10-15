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На концерті MONATIK у Празі на сцену вийшов хлопчик з України: співак показав миле відео

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На концерті MONATIK у Празі на сцену вийшов хлопчик з України: співак показав миле відео

Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік заспівав на сцені із маленьким Максимом.

Нещодавно Дмитро Монатік зі своєю командою дав благодійний концерт у Празі, на якому на сцену вийшов хлопчик Максим з України. 

Маленький шанувальник піднявся до співака та подарував усій його команді квіти, а також заспівав разом із улюбленим артистом. Зворушливим відео Монатік поділився в Instagram. Як розповів артист, хлопчик вже не вперше відвідує його концерти. 

"До нас на "ART Оборону" в Празі завітав Максим. Він вже був у нас на концерті в Кривому Розі, а зараз вже вийшов з нами, заспівав, а ще й дуже галантно всіх привітав. Його дідусь зараз на передовій захищає нашу країну. Слава нашим героям", - написав Дмитро. 

Також співакові дуже сподобався стиль Максима, адже хлопчик теж був у помаранчевій шапці, схожій на головний убір, який є у артиста. 

Раніше Дмитро Монатік прокоментував, чому із родиною залишився за кордоном з початком повномасштабної війни в Україні.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
835
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