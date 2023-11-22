На концерті Роббі Вільямса померла 70-річна фанатка: подробиці

Після нещодавнього концерту британського співака Роббі Вільямса у Сіднеї стало відомо про загибель його прихильниці, яка отримала тяжкі травми, несумісні з життям.

За останній місяць це вже вдруге, коли фани помирають під час концертів відомих зірок.

Тож, жінка відвідала концерт Роббі Вільямса на стадіоні Allianz у Мур-парку. Після події вона хотіла дістатися сцени. Задля того, щоб згаяти час, відчайдушна фанатка спробувала перелізти через сидіння. Втім, втратила рівновагу та впала з шести рядів крісел, пише The Guardian. Постраждалій негайно надали домедичну допомогу, а потім госпіталізували.

Роббі Вільямс / Фото: instagram.com/robbiewilliams

Вже у лікарні у фанатки Вільямса виявили серйозні травми обличчя та голови. Через її критичний стан було вирішено ввести 70-річну пацієнтку в штучну кому.

Зрештою, медичний працівник закладу Святого Вінсента у Сіднеї, який боровся за життя прихильниці до останнього, констатував її смерть.

Роббі Вільямс / Фото: instagram.com/robbiewilliams

Зазначимо, що представники з боку артиста поки що ніяк не відреагували на трагічну ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно трапився ще один трагічний випадок на концерті американської співачки Тейлор Свіфт. Несподівано посеред концерту померла 23-річна фанатка зірки.

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