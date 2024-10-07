На концерті The Weeknd на сцену вискочив активіст із закликом "Свободу Україні": реакція співака

Чоловік вибіг до музиканта у футболці з прапором України та з написом Free Ukraine.

Відомий канадійський співак The Weeknd 6 жовтня відіграв концерт у Мельбурні, Австралія.

Виступ виконавця не минув без цікавих інцидентів. Зокрема, просто на сцену, минувши охорону, зміг вискочити активіст, на ім'я Джонсон Вен. Особливу увагу привернуло вбрання чоловіка. Вен був одягнений у червону футболку, на якій був зображений синьо-жовтий прапор України. Та це ще не все. На вбранні красувався напис англійською Free Ukraine, що перекладається як "Свободу Україні".

Ймовірно, таким чином активіст хотів привернути увагу до війни в Україні та вкотре нагадати, що країна нині бореться за свободу проти жорстокого агресора.

Під час концерту The Weeknd просто на сцену вискочив активіст у футболці "Свободу Україні"

До слова, Джонсон Вен, коли вискочив на сцену, одразу підбіг до The Weeknd. Охоронці, звісно ж, кинулися за активістом. Співак спочатку заховав Вена від секр'юриті та обійнявся з ним. Врешті, виконавець таки передав активіста охоронцям, після чого ті вивели його зі сцени.

Зазначимо, The Weeknd засудив російське вторгнення до України та підтримав українців. Зокрема, він приєднувався до акції Stand Up for Ukraine. Завдяки цьому збиралися кошти, які пішли на гуманітарну допомогу українцям. Окрім того, музикант заборонив прослуховування свого альбому, який вже випустив після російського вторгнення, на території Росії.

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