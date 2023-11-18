На концерті американської співачки Тейлор Свіфт у місті Ріо Де Жанейро, Бразилія, сталася трагедія.

Перед початком виступу зірки на стадіоні в рамках світового туру The Eras Tour її 23-річній шанувальниці Ані Беневідес стало зле. Як пишуть іноземні ЗМІ, у дівчини стався серцевий напад через аномальну спеку. Її екстрено госпіталізували, однак вона померла.

Подейкують, що це сталося через те, що організатори концерти заборонили проносити на концерт воду. У той день температура повітря становила 40 градусів. У цей момент на стадіоні не були увімкнені системи кондиціонування, а придбати воду могли лише ті, хто перебував на трибунах. Водночас повідомляється, що Свіфт попіклувалася про те, щоб на концерті роздавали воду, але одночасно багатотисячну армію прихильників зірки забезпечити водою було неможливо.

Фанатці Тейлор Свіфт було 23 роки

Сама Тейлор Свіфт вже відреагувала на трагедію. У сторіз своєї сторінки в Instagram вона залишила допис, у якому висловила співчуття родині Ани:

"Я не можу повірити, що я пишу ці слова, але я з розбитим серцем кажу, що сьогодні перед моїм шоу ми втратили шанувальницю. Я навіть не можу сказати вам, наскільки я спустошена цим. Я маю дуже мало інформації, крім того факту, що вона була неймовірно красивою та надто молодою. Я не змогла говорити про це зі сцени, тому що мене охоплює горе, коли я просто намагаюся говорити про це. Зараз я хочу сказати, що я глибоко переживаю цю втрату, і моє розбите серце болить разом із її родиною та друзями. Я навіть не могла уявити, що щось подібне може статися, коли ми вирішили привести цей тур до Бразилії", - написала Свіфт.

Тейлор Свіфт / Фото: instagram.com/taylorswift

Як передає бразильська газета Folha De São Paulo, у день концерту Тейлор Свіфт на стадіоні від спеки втратили свідомість більше тисячі шанувальників. Відчуття температури на стадіоні складало близько 60 градусів.

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