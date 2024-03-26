На концерті відомої української співачки у Трускавці сталася трагедія

На концерті української співачки Анастасії Приходько, який відбувся 25 березня у Трускавці, сталася трагедія.

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram. Артистка написала, що під час її виступу сталася "велика трагедія". Утім, наразі співачка не готова давати коментарі та розповідати, що такого жахливого відбулося на її концерті.

"Сьогодні (25 березня – прим. ред.) сталася велика трагедія в мене на концерті в Трускавці...На цей момент без коментарів", – написала співачка.

Допис Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Тим часом видання RegioNews повідомило, що на початку концерту Насті Приходько раптово помер її менеджер просто в глядацькому залі. Співачка на той момент встигла виконати лише перші три пісні.

Нагадаємо, нещодавно під час концерту Наталії Могилевської у Кривому Розі сталася жахлива ситуація. У місті оголосили повітряну тривогу, після чого пролунали гучні вибухи. Артистка перебувала в укритті, а після закінчення атаки дізналася, що ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Співачка припинила виступ та поїхала допомагати потерпілим.

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