На концерті Вєрки Сердючки у Торонто фани затягнули у натовп "маму" артистки: екстремальне відео

Українська артистка Вєрка Сердючка наразі разом з бендом перебуває у гастрольному турі по Канаді та США.

Нещодавно артистка відіграла концерт у місті Торонто, де окрім іншого, запам'яталася "мама" Вєрки Сердючки. Коли артистка виконувала свій хіт "Гуляночка", її мама, яку грає акторка Інна Бєлоконь, пішла до глядачів у залі.

"Мама" Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Мама" підійшла до огорожі, щоб бути ближче до шанувальників, та, в певний момент, глядачі потягнули Бєлоконь до себе. Артистка не розгубилася і залюбки сама залізла до фанів. Такий вчинок "мами" Сердючки не аби як налякав охорону, яка намагалася швидко повернути артистку назад до огорожі. Та, як з'ясувалося, дарма сек'юріті переживали – фани як затащили, так і назад повернули "маму" Сердючки цілою та неушкодженою.

На концерті Вєрки Сердючки у Канаді фани затащили її "маму" у натовп

Нагадаємо, до цього з Вєркою Сердючкою та її бендом відбулася ще одна пригода. Цього разу дорогою до США. Коли літак з артистами прямував до Нью-Йорка, сталися сильний дощ з грозою. Тому повітряне судно було змушене здійснити екстрену посадку в Коннектикуті.

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