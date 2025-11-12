На концерт Артема Пивоварова прийшла його дівчина: який вигляд має кохана співака

Артем Пивоваров та його ймовірна кохана

На концерті українського співака Артема Пивоварова засвітилася його кохана.

Так, виконавець організовує сім виступів у київському "Палаці спорту". На одному з концертів неочікувано засвітилась кохана артистка. Зокрема, це запримітили прихильники Артема Пивоварова, зняли відео та опублікували на його фан-сторінці в Tik Tok.

До речі, фани виконавця встигли зазнімкувати особливий момент. Під час виконання пісні "Блакить твоїх очей" щасливий погляд співака був спрямований на конкретну дівчину в залі, яка була неабияк схожа на Дашу Чередниченко. Саме з нею Артему Пивоварову приписують роман.

Зазначимо, Артем Пивоваров не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Співак віддає перевагу тримати його в таємниці. Тим не менш, деякі подробиці вдається з'ясувати. Пивоварова підозрюють в романі з Дашею Чередниченко. Пара нібито перебуває в стосунках від 2017 року. Ба більше, подейкують, що співак вже навіть встиг одружитись з обраницею. Сам Пивоваров це не підтверджує, але й не спростовує.

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров розповідав, на який моторошний вчинок наважився заради дівчини. Артист пригадав, як намагався здобути прихильність однокурсниці.