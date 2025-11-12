ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
861
Час на прочитання
1 хв

На концерт Артема Пивоварова прийшла його дівчина: який вигляд має кохана співака

Щемливий романтичний момент парочки потрапив на відео.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Артем Пивоваров та його ймовірна кохана

Артем Пивоваров та його ймовірна кохана

На концерті українського співака Артема Пивоварова засвітилася його кохана.

Так, виконавець організовує сім виступів у київському "Палаці спорту". На одному з концертів неочікувано засвітилась кохана артистка. Зокрема, це запримітили прихильники Артема Пивоварова, зняли відео та опублікували на його фан-сторінці в Tik Tok.

До речі, фани виконавця встигли зазнімкувати особливий момент. Під час виконання пісні "Блакить твоїх очей" щасливий погляд співака був спрямований на конкретну дівчину в залі, яка була неабияк схожа на Дашу Чередниченко. Саме з нею Артему Пивоварову приписують роман.

Зазначимо, Артем Пивоваров не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Співак віддає перевагу тримати його в таємниці. Тим не менш, деякі подробиці вдається з'ясувати. Пивоварова підозрюють в романі з Дашею Чередниченко. Пара нібито перебуває в стосунках від 2017 року. Ба більше, подейкують, що співак вже навіть встиг одружитись з обраницею. Сам Пивоваров це не підтверджує, але й не спростовує.

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров розповідав, на який моторошний вчинок наважився заради дівчини. Артист пригадав, як намагався здобути прихильність однокурсниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
861
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie