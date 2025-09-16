ТСН у соціальних мережах

На концерт Артема Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція і зупинила виступ

Артем Пивоваров збирався відіграти безкоштовний концерт на Таймс-сквер. Однак виступ довелося скасувати.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

На безкоштовний концерт українського співака Артема Пивоварова, який мав відбутися у Нью-Йорку, увірвалася поліція.

Виконавець планував виступити для прихильників на Таймс-сквер. Концерт співака був безкоштовний, тож зібралося чимало охочих насолодитися його співом. Однак усе від початку пішло не за планом. Як повідомляється на фанакаунті Артема Пивоварова у Tik Tok, уряд заборонив використовувати апаратуру та мікрофон.

Утім, співак знайшов вихід із ситуації. Виконавець співав для прихильників без допоміжної техніки. Однак таким чином він встиг виконати лише п'ять пісень. Після цього увірвалися поліцейські та зупинили виступ Артема Пивоварова. Артист послухався і залишив сцену. А от публіка була незадоволена. Поліцейським услід вигукували: “Ганьба!”.

Концерт Артема Пивоварова у США закінчився поліцією

Концерт Артема Пивоварова у США закінчився поліцією

Сам Артем Пивоваров у своїх соцмережах не коментує інцидент і не розкриває подробиць. Наразі виконавець їздить із туром містами США.

Нагадаємо, нещодавно скандальний репер Потап неочікувано видав заробітки українських зірок. Серед інших він розкрив, скільки коштує приватний виступ Артема Пивоварова.

