На концерт Артема Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція і зупинила виступ

На безкоштовний концерт українського співака Артема Пивоварова, який мав відбутися у Нью-Йорку, увірвалася поліція.

Виконавець планував виступити для прихильників на Таймс-сквер. Концерт співака був безкоштовний, тож зібралося чимало охочих насолодитися його співом. Однак усе від початку пішло не за планом. Як повідомляється на фанакаунті Артема Пивоварова у Tik Tok, уряд заборонив використовувати апаратуру та мікрофон.

Утім, співак знайшов вихід із ситуації. Виконавець співав для прихильників без допоміжної техніки. Однак таким чином він встиг виконати лише п'ять пісень. Після цього увірвалися поліцейські та зупинили виступ Артема Пивоварова. Артист послухався і залишив сцену. А от публіка була незадоволена. Поліцейським услід вигукували: “Ганьба!”.

Концерт Артема Пивоварова у США закінчився поліцією

Сам Артем Пивоваров у своїх соцмережах не коментує інцидент і не розкриває подробиць. Наразі виконавець їздить із туром містами США.

