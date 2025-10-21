- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 376
- Час на прочитання
- 1 хв
На концерті Бужинської розгорілася бійка між глядачками: артистка відреагувала
Під час виступу артистів Катерини Бужинської та Михайла Грицкана трапився несподіваний інцидент.
На виступі співачки Катерини Бужинської у Миколаєві фанатки не знайшли порозуміння та почали бійку.
Відео сварки між прихильницями виконавиця, Бужинська опублікувала у себе на сторінці в Instagram. На кадрах видно, як жінка в сірому светрі танцювала під пісню співачки та поцілувала камеру телефона іншої глядачки. Після цього й почалася сутичка.
Артистка зауважила, що не поділяє своїх прихильників на різні категорії та цінує всіх однаково. Водночас, Бужинська наголосила, що ситуація виявилася дуже прикрою і їй шкода, що жінки не порозумілися. Катерина підкреслила, що такий інцидент під час її концерту відбувається вперше.
Співачка пояснила, що конфлікт почався через те, що жінка, яка танцювала попід сценою була у стані алкогольного сп’яніння. Ба більше, вона почала ображати літню жінку, а інша дівчина заступилася за неї.
"Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд та відповідальність… Прикро бачити, особливо коли жінки встрягають в бійку", — підписала допис співачка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська розповіла, як потрапила в курйозну ситуацію з польською владою через плутанину з відомою колегою та змушена була доводити свою особу.