Гламур
376
На концерті Бужинської розгорілася бійка між глядачками: артистка відреагувала

Під час виступу артистів Катерини Бужинської та Михайла Грицкана трапився несподіваний інцидент.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
На виступі співачки Катерини Бужинської у Миколаєві фанатки не знайшли порозуміння та почали бійку.

Відео сварки між прихильницями виконавиця, Бужинська опублікувала у себе на сторінці в Instagram. На кадрах видно, як жінка в сірому светрі танцювала під пісню співачки та поцілувала камеру телефона іншої глядачки. Після цього й почалася сутичка.

Артистка зауважила, що не поділяє своїх прихильників на різні категорії та цінує всіх однаково. Водночас, Бужинська наголосила, що ситуація виявилася дуже прикрою і їй шкода, що жінки не порозумілися. Катерина підкреслила, що такий інцидент під час її концерту відбувається вперше.

Співачка пояснила, що конфлікт почався через те, що жінка, яка танцювала попід сценою була у стані алкогольного сп’яніння. Ба більше, вона почала ображати літню жінку, а інша дівчина заступилася за неї.

"Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд та відповідальність… Прикро бачити, особливо коли жінки встрягають в бійку", — підписала допис співачка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська розповіла, як потрапила в курйозну ситуацію з польською владою через плутанину з відомою колегою та змушена була доводити свою особу.

376
