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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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На концерті Ірини Білик на сцену вискочив закоханий у неї чоловік: співачка здивувала реакцією

Ірина Білик виступила на фестивалі "Покоління". Концерт артистки не минув без конфузів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

На концерті української співачки Ірини Білик на сцену вискочив закоханий у неї чоловік.

Артистка виступила на фестивалі "Покоління" 29 червня. Виступ зірки не минув без курйозних інцидентів. На сцену до Ірини Білик вискочив закоханий у неї фанат. Чоловік непомітно пройшов повз охорону та раптово з'явився біля співачки, чим її налякав. Відео з інцидентом оприлюднили в Telegram-каналі "Сцена".

Ірина Білик все ж таки сфотографувалася з чоловіком, але поставила одну умову – не цілувати її в засос. Врешті, прихильника виконавиці таки вивела охорона. Сама ж співачка вступилася за фаната. Артистка пообіцяла йому, що вже після концерту ще сфотографується з ним. Також вона попросила охорону не карати чоловіка, адже й сама знає, як це бути закоханим у свого кумира.

"Ми за сценою обов'язково зробимо фото ще. Я вам обіцяю! Я вас поважаю! Я поважаю кожного свого глядача. Не чіпайте, це мій фанат! Я знаю, що буває така любов. Ви знаєте, я сама коли дуже була закохана в артистів, ледве не вистрибувала також на сцену, коли бачила Віталія Білоножка і Колю Гнатюка", - поділилася артистка.

Зазначимо, нещодавно зі співачкою Олею Поляковою стався курйоз. Артистка заснула просто на сцені та впустила мікрофон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
12k
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