Ірина Федишин і курйоз на концерті

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На виступі української співачки Ірини Федишин в Галичі стався курйозний інцидент, який ледь не зірвав романтичне освідчення просто перед сотнями глядачів.

Один із шанувальників артистки заздалегідь домовився з командою співачки про особливий сюрприз для своєї коханої. Чоловік планував піднятися на сцену під час концерту, щоб освідчитися обраниці перед публікою.

Втім, дорогою до найважливішого моменту все пішло зовсім не за сценарієм. Коли ведучий супроводжував закоханого на сцену, той тримав у руках букет квітів та каблучку. У якийсь момент одна з конструкцій не витримала навантаження, і чоловік разом із ведучим несподівано провалилися під сцену.

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Дата публікації 16:17, 07.06.26 Кількість переглядів 18 На концерті Ірини Федишин стався курйоз, який ледь не зірвав освідчення

Відповідним відео у TikTok поділилася юзерка з ніком antonina.denys. Момент швидко розлетівся Мережею та викликав бурхливу реакцію користувачів. На кадрах видно, що після падіння обидва чоловіки спочатку дещо розгубилися, однак незабаром збагнули, що серйозних травм вдалося уникнути.

На щастя, непередбачувана ситуація не стала на заваді романтичним планам. За допомогою команди Ірини Федишин майбутнього нареченого швидко витягли з-під сцени, після чого він повернувся до свого задуму. Тож під оплески глядачів чоловік запросив кохану на сцену та став перед нею на одне коліно. Попри несподіваний початок, фінал історії виявився саме таким, як він мріяв.

Освідчення на концерті Ірини Федишин

Дівчина відповіла на освідчення омріяним «так», а присутні зустріли щасливу пару гучними оплесками. Тож курйозний інцидент зрештою перетворився на кумедний епізод, який молодята точно згадуватимуть ще багато років.

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