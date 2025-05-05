На концерті Леді Гаги в Бразилії з мільйонами глядачів готували теракт

Концерт Леді Гаги в Бразилії / © Associated Press

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На концерті американської співачки Леді Гаги, де зібралося понад два мільйони глядачів, готували теракт.

Виконавиця влаштувала масштабну подію в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Зокрема, артистка вперше за понад 10 років приїхала до країни з концертом. Ба більше, шоу було безкоштовним. Тож, потрапити на концерт Леді Гаги було чимало охочих. Загалом, зібралося понад два мільйони глядачів.

Звичайно, влада Ріо-де-Жайнеро відповідально поставилася до такої масштабної події. Тож, на концерті Леді Гаги за безпекою стежили понад 500 поліцейських та військових, всіх перевіряли металошукачами, поруч чатували швидкі допомоги, а в повітрі літали дрони.

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Саме стільки людей було на концерті Леді Гаги в Бразилії / © Associated Press

Тим не менш, як пише BBC, під час виступу артистки намагалися вчинити теракт. Зокрема, організатори злочину завербували учасників та хотіли підірвати саморобні вибухові пристрої. Таким чином зловмисники нібито планувати стати популярними в Мережі. На щастя, поліцейським вдалося запобігти теракт, а ймовірного організатора заарештували.

Сама ж Леді Гага дізналася про це вже після концерту з новин. Команда артистки говорить, що протягом шоу їм не надходили повідомлення від поліції про проблеми з безпекою.

Нагадаємо, нещодавно Леді Гага виступала на фестивалі Coachella 2025. Під час свого номера артистка втрапила в конфуз просто на сцені.