На концерті відомого українського співака фанатки зчепилися у жорстокій бійці й шокували наслідками

Віталій Лобач і бійка на його концерті

Реклама

На аншлаговому концерті Віталія Лобача у Борисполі стався інцидент, який сколихнув Мережу.

Дві нетверезі шанувальниці влаштували бійку просто під час виступу артиста. Відповідне відео поширив сам артист у TikTok. Як повідомляють очевидці, конфлікт почався зі словесної перепалки і швидко переріс у фізичне протистояння. Під час сутички одна з жінок втратила зуб. До того ж обидві виривали одна одній волосся. Артист моментально відреагував і звернувся до команди.

«Я побачив рух у залі просто під час виконання пісні. Спершу подумав, що комусь стало зле, а вже за мить зрозумів, що це бійка. На сцені все видно добре, і повірте, це надзвичайно відволікає. Я одразу попросив команду розібратися, бо безпека людей — номер один», — прокоментував Віталій Лобач.

Реклама

Причини конфлікту наразі невідомі. Відео інциденту набрало тисячі переглядів у TikTok та активно обговорюється серед користувачів.

Дата публікації 12:29, 16.11.25 Кількість переглядів 35 Під час концерту Віталія Лобача у Борисполі влаштували бійку

Команда артиста назвала ситуацію неприємною і такою, що суперечить цінностям концертів Лобача — сімейній та дружній атмосфері. Незважаючи на бійку, концерт тривав далі, а артист наголосив на важливості взаємної поваги.

«Я категорично проти будь-якої агресії. Мені неприємно, що під час мого концерту, де були діти, люди дозволили собі таку поведінку. Концерт — це місце радості та музики, а не боїв без правил. Відповідальність має бути», — зауважив зірка.

Раніше подібні інциденти траплялися на виступах Дмитра Волканова та Катерини Бужинської, проте без крові та вирваного волосся. Віталій Лобач підкреслив, що це скоріше поодинокі випадки через алкоголь і відсутність самоконтролю: «Більшість глядачів — дуже культурні та вдячні. Просто інколи хтось приносить із собою проблеми, замість того щоб насолоджуватися музикою».