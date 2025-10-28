- Дата публікації
На концерті Віталія Козловського просто на сцені обірвалася пожежна завіса вагою 16 тонн
Виступ артиста ледь не закінчився трагедією.
На концерті українського співака Віталія Козловського просто на сцені обірвалася пожежна завіса, вага якої становить 16 тонн.
Виступ виконавця ледь не закінчився трагедією. Інцидент стався на концерті артиста в Хмельницькому, де він заспівав в рамках всеукраїнського туру. Через технічну несправність раптово почала опускатися пожежна завіса. Вага металевої конструкції, що захищає сцену від пожежі, становить 16 тонн.
На щастя, ніхто не постраждав. Пожежна завіса зупинилася, і водночас нікого не зачепила. Тим часом команда Віталія Козловського миттєво зреагувала на інцидент, усунула наслідки та продовжила концерт. Атмосфера залишалася щирою й теплою — глядачі підтримали артиста оплесками, а вечір завершився на позитивній хвилі під гучні овації.
«Слава Богу, що всі залишилися живими. Ми обійшлися малими втратами, трішки вкрали вашого часу. Просимо вибачення», — прокоментував інцидент артист.
