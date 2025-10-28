ТСН у соціальних мережах

На концерті Віталія Козловського просто на сцені обірвалася пожежна завіса вагою 16 тонн

Виступ артиста ледь не закінчився трагедією.

Віталій Козловський

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

На концерті українського співака Віталія Козловського просто на сцені обірвалася пожежна завіса, вага якої становить 16 тонн.

Виступ виконавця ледь не закінчився трагедією. Інцидент стався на концерті артиста в Хмельницькому, де він заспівав в рамках всеукраїнського туру. Через технічну несправність раптово почала опускатися пожежна завіса. Вага металевої конструкції, що захищає сцену від пожежі, становить 16 тонн.

На щастя, ніхто не постраждав. Пожежна завіса зупинилася, і водночас нікого не зачепила. Тим часом команда Віталія Козловського миттєво зреагувала на інцидент, усунула наслідки та продовжила концерт. Атмосфера залишалася щирою й теплою — глядачі підтримали артиста оплесками, а вечір завершився на позитивній хвилі під гучні овації.

«Слава Богу, що всі залишилися живими. Ми обійшлися малими втратами, трішки вкрали вашого часу. Просимо вибачення», — прокоментував інцидент артист.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський відверто розповів про ревнощі в шлюбі. Артист зізнався, чи ревнує його дружина до прихильниць.

