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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1211
Час на прочитання
1 хв

На концерті Волканова зчинилася бійка між глядачками

Інцидент стався у Києві, під час виконання хіта "Тебе знайшов".

Автор публікації
Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Дмитро Волканов

Дмитро Волканов

У столиці з аншлагом минув концерт молодого співака Дмитра Волканова. Але під час виконання однієї з пісень у залі між глядачками сталася неприємна сутичка. 

Про інцидент стало відомо з відео, яке опублікував користувач в Instagram з ніком ukraine_music_song. На кадрах видно, як просто під час концерту Дмитра Волканова починається бійка між його палкими шанувальницями. Одна з глядачок під час виконання співаком хіта "Тебе знайшов" встає і починає танцювати просто посеред амфітеатру. Іншій прихильниці, яка сидить позаду, це не сподобалося, і через декілька секунд вона схопила свою "опонентку" за волосся. Та теж відреагувала разом зі своєю подругою у відповідь. Інші ж глядачі, які сиділи поруч, продовжували підспівувати артистові. Сам Волканов, судячи з усього, навіть не помітив цієї сутички, стоячи на сцені, і на неї не відреагував.

До речі, за право побачити свого кумира наживо глядачі віддавали від 650 до 1800 гривен за квиток. Завтра, 2 квітня, у Дмитра Волканова запланований ще один концерт у Києві у рамках свого всеукраїнського туру.

Нагадаємо, напередодні концерту Волканов зворушив до сліз відео першої зустрічі з бабусею, яка три роки прожила в окупації.

Дата публікації
Кількість переглядів
1211
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