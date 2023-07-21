На Меган Фокс та її нареченого напав неадекватний чоловік у парку розваг

Голлівудська акторка Меган Фокс і її наречений, співак Machine Gun Kelly, стали жертвами нападу неадекватного чоловіка.

Закохані вирушили на прогулянку до парку розваг, де хотіли провести час удвох та насолодитися атракціонами. Однак вечір Меган та Machine Gun Kelly зіпсував чоловік, який почав чіплятися до музиканта. Неадекватний фанат хотів вдарити репера.

У розбірки вчасно втрутився охоронець Фокс, але у сутичці акторка теж постраждала - під час бійки її різко штовхнули в огорожу.

На Меган Фокс і Machine Gun Kelly напав неадекватний чоловік

На щастя, Меган сильно не постраждала та поспішила разом з нареченим швидко покинути місце пригоди. Репер намагався підтримувати кохану та хотів переконатися, що з нею все гаразд. Тим часом охоронець зірки наздогнав навіженого чоловіка та відлякнув його.

На Меган Фокс і Machine Gun Kelly напав неадекватний чоловік

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