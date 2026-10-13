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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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166
Час на прочитання
2 хв

"На мене подавали до суду": Волканов віддав понад 40 тис. грн на кавер хіта Гіги й шокував наслідками

Артист робив кавер на пісню Степана Гіги "Золото Карпат", але ситуація обернулася доволі неочікувано.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Дмитро Волканов

Дмитро Волканов

Український співак Дмитро Волканов, відомий під сценічним ім’ям VOLKANOV, розповів про неоднозначний досвід участі в концерті пам’яті Степана Гіги.

Артист власним коштом підготував кавер на хіт «Золото Карпат», однак його виступ не увійшов до фінальної змонтованої версії шоу. Концерт відбувся ще навесні цього року в київському Палаці спорту. На сцені зібралися понад 50 артистів, які виконали відомі композиції народного артиста України, зокрема «Яворину», «Цей сон» і «Золото Карпат».

У проєкті «Наодинці з Гламуром» Волканов зізнався, що витратив на аранжування близько тисячі доларів — понад 40 тис. грн. Попри те, що його номер не показали у фінальній версії концерту, співак не шкодує про свою участь. Водночас він згадав про проблеми з організацією заходу та навіть судовий позов, не розкриваючи подробиць.

Дмитро Волканов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Дмитро Волканов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

«У мене дуже багато справ і концертів, тому мені неважливо, чи показали мене там чи ні. Я це зробив не для цього, а задля того, аби віддати шану великому артисту. Решта — мене абсолютно не хвилює. Були проблеми з організацією цього концерту, нам теж багато чого пообіцяли. Я за власний кошт робив аранжування, а потім на мене й до суду подавали. Ту тисячу доларів, витрачену на аранжування, абсолютно не шкода, якщо до карми піде плюсик. Нехай його родина розбирається, я не збираюсь ні з ким скандалити. Мені не треба пісня „Золото Карпат“, бо своїх вдосталь», — зізнався Дмитро у розмові з Анною Севастьяновою.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «На мене там і в суд подавали»: ВОЛКАНОВ про концерт пам’яті Гіги та ДАНИЛКА

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