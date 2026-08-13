На межі розлучення: Наталка Карпа розповіла про найскладніший період у шлюбі з чоловіком-військовим

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

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Українська співачка Наталка Карпа вперше відверто розповіла про кризу у шлюбі з чоловіком-військовим Євгеном Тєрєховим та зізналася, що їхні стосунки свого часу опинилися на межі розриву.

Після народження доньки Злати життя подружжя кардинально змінилося. Разом із радістю батьківства прийшли втома й нові випробування. Перші місяці виявилися особливо складними для артистки. Дитина погано спала, а сама Карпа почувалася виснаженою. Згодом до побутових труднощів додалися фінансові непорозуміння. У певний момент подружжя зрозуміло, що переживає серйозну кризу.

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«У нас був дуже складний період. Я ніколи не могла подумати, що він буде тоді, коли народилася донечка, тому що це була дуже бажана дитина, ми її дуже хотіли вдвох. Насправді, коли твоя сім’я стає більшою — нові правила, нова реальність. Перші три місяці для кожної мами — це недоспані ночі. Це суцільний стрес. Тим паче, Златка народилася дуже неспокійна. Було так, що я сиджу і кажу: „Я зараз просто можу відключитися“, — згадала Наталка в інтерв’ю Марічці Падалко.

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Наталка Карпа з чоловіком та донькою / © instagram.com/natalkakarpa

Особливо непросто було через гроші. Під час вагітності та після народження дитини Карпа втратила звичну фінансову незалежність, а це стало для неї додатковим джерелом напруги. Співачка визнає: тоді вона сама відсунула питання партнерства у батьківстві на другий план.

«Я не звикла просити. І, відповідно, відчувала дискомфорт, тому що фактично всю сім’ю фінансову тягнув у той момент він. Коли він повертався додому з роботи втомлений, я з дитиною була. Я давала йому можливість відпочити, хоча сама валилася з ніг. Мені здається, що це була одна з перших моїх помилок. Напевно, коли ти в батьківстві разом з чоловіком, ви маєте бути рівноправними партнерами. А я цю золоту серединку якось відсунула на себе», — зазначила артистка.

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Згодом у стосунках виникла ще одна складна ситуація. Коли Златі було близько півтора року, карантин і вимушена дистанція знову випробували подружжя. Проте найболючішим етапом для сім’ї стала війна. Євген Тєрєхов, який служить у війську, під час одного із завдань у гарячій точці усвідомив, що може не повернутися додому.

«Я би нікому не побажала того, що в той момент переживала я, бо людині, яка по шматках латає своє серце, дуже боляче… Прийшов Женя і сказав: „Ви для мене велика цінність зі Златкою. Я не хочу вас втрачати. Я не знаю, як маю це все виправити, але готовий. Просто дай мені шанс“. Зараз ми багато робимо і вкладаємо в те, аби наша родина була разом, аби ми цінували одне одного», — наголосила Карпа.

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Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Після пережитого подружжя вирішило не ставити крапку у стосунках, а працювати над ними. Карпа не приховує, що їхній шлюб пройшов через серйозні випробування, однак зараз вони обоє намагаються зберегти сім’ю.

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Зазначимо, Наталка Карпа та Євген Тєрєхов одружилися 2016 року. У подружжя є донька Злата. Раніше артистка неодноразово ділилася подробицями сімейного життя, однак про те, наскільки близько їхні стосунки були до розриву, розповіла лише тепер.

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа показала доньку-випускницю й розчулила щемливим зверненням.

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