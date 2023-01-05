На могилі дідуся Даші Астаф'євої невідомі спиляли ялинку: "Росла там більш ніж дванадцять років"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва розповіла про кричучий інцидент, який стався з її родиною перед новорічними святами.

Як розповіла Астаф'єва у своєму Twitter, напередодні свят невідомі просто з могили її дідуся поцупили ялинку. Крадії спиляли дерево і, скоріш за все, продали його і тепер ця ялинка з кладовища стоїть у когось вдома.

"Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят на могилі мого дідуся спиляли ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років! Як мені шкода, що серед нас є такі тварюки… " – написала у мікроблозі Даша.

Друзі, розповім вам про новий рівень дна.

Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спилили ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років!

Як мені жаль, що серед нас є такі тварюки… — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) January 4, 2023

Артистка поділилася, що дізналася про це після того, як її дядько ходив на могилу дідуся, аби прибрати там. Також Астаф'єва, відповідаючи на запитання фанів, підтвердила, що інцидент стався у місті Покров, що в Дніпропетровській області. Як з'ясувалося, цей випадок не поодинокий:

"Це в Покрові? Якщо так, то ми там вночі патрулюємо, на кладовищі якийсь гній декілька місяців тому осквернив могили героїв", "те саме, але раніше трапилося 2019-го. Ялинка в бабці і діда на кладовищі, я нею натішитись не могла, такої красуні не знайдеш... От ми приїхали на Різдво і ще здалеку все зрозуміли - її нема. Або працівники кладовища знищили, або хтось вкрав і продав, або все разом".

Нагадаємо, тим часом співачка Злата Огнєвіч показала, як тягала дошки та мішки зі сміттям, допомагаючи волонтерам розібрати наслідки обстрілів Солом'янського району Києва російськими окупантами.

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