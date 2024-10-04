На могилі Григорія Чапкіса через три роки після смерті встановили пам'ятник: фани побачили помилки

На могилі легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса встановили пам'ятник.

Це сталося через три роки після його смерті. У Мережі показали, який тепер вигляд має могила танцівника. Зокрема, вона вже не занедбана, а натомість облагоджена. Чапкісу, який похований на Байковому кладовищі, встановили чималий пам'ятник з граніту. Там є кольоровий портрет хореографа, сходи, що ведуть до сцени, на якій є напис: "Танець – це життя, живіть танцюючи".

Утім, користувачі звернули увагу на дату народження та смерті Чапкіса. На пам'ятнику вказано, що танцівник народився 24 квітня, а помер – 13 липня. Утім, у місяцях допущені помилки. Хореограф народився 24 лютого, а помер – 13 червня.

Григорію Чапкісу встановили пам'ятник через три роки після його смерті

Син Григорія Чапкіса – Грег – прокоментував встановлення пам'ятника. Танцівник, який багато років живе в США, зазначив, що через відстань процес затягнувся, а також через війну, що триває в Україні. Утім, нарешті у хореографа є пам'ятник, тож серце його дітей спокійне.

"Вибач, тату, що так довго. Було важко зробити це з іншого кінця світу в країні, яку розриває війна. Деякі з твоїх "друзів" та колег давали багато порожніх обіцянок, а просто хотіли від нас отримати побільше. Ми з Лілією Чапкіс втратили багато часу через це. Тепер моє серце спокійне", - прокоментував в Instagram Грег Чапкіс.

Нагадаємо, на вигляд могили Григорія Чапкіса звернули уваги навесні 2023 року. Хореографа не стало 13 червня 2021 року, а йому до того часу не встановили пам'ятник. Ба більше, могила була недоглянута та занедбана.

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