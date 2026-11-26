Меттью Перрі / © Associated Press

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На могилі американо-канадійського актора Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга в культовому серіалі «Друзі», неочікувано змінили надгробний напис.

Знаменитість помер 28 жовтня 2023 року. Зірку серіалу «Друзі» поховали на кладовищі в Лос-Анджелесі. Однак тривалий час на могилі Меттью Перрі не встановлювали надгробний напис, аби зберегти у таємниці місце її розташування. Це зробили лише у січні 2026 року.

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На надгробному написі містились ім’я актора, його дата народження, а також смерті. Окрім того, на таблиці було таке: «Той, кого дуже любили — Друг». Це була відсилка до серіалу «Друзі», де Меттью Перрі грав протягом 10 років. До слова, роль Чендлера Бінга зробила актора шалено популярним.

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Однак нещодавно надгробний напис на могилі артиста змінився, пише Entertainment Weekly. Звідти прибрали згадку про серіал «Друзі». Натомість тепер там міститься більш особистий напис: «Спочивай! Ми любимо тебе всім серцем».

Меттью Перрі / © Associated Press

Що відомо про смерть Меттью Перрі — зірки серіалу «Друзі»

Меттью Перрі помер 28 жовтня у віці 54 років. Бездиханне тіло актора виявили в джакузі його будинку в Лос-Анджелесі. Медики констатували смерть артиста. Згодом з’ясувалося, що причиною стало передозування кетаміном, який Меттью Перрі не міг отримати в межах легального лікування депресії.

Поліція розпочала розслідування справи. У причетності до смерті актора звинуватили п’ятьох осіб, серед яких двоє лікарів, наркодилерка та особистий помічник. Всі вони визнали свою провину та дістали судові вироки.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі показали, який зараз вигляд має могила легендарного українського композитора Володимира Івасюка. Життя музиканта трагічно обірвалося 47 років тому.

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