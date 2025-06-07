ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
2 хв

На могилі Ніни Матвієнко встановили пам'ятник: який вигляд він має та яка деталь обурила фанів

Народна артистка України похована на Звіринецькому кладовищі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ніна Матвієнко та її пам'ятник

Ніна Матвієнко та її пам'ятник

На Звіринецькому кладовищі в Києві з’явився пам’ятник на могилі легендарної української співачки, Народної артистки України Ніни Матвієнко, яка померла 8 жовтня 2023 року.

У Facebook Деречіна Наталія опублікувала кадри з місця захоронення легендарної виконавиці. Вона показала, що пам’ятник виготовлений зі світлого мармуру у формі вертикального обеліска з різьбленим хрестом угорі. Основна частина оздоблена чорною квітковою вишивкою, у центрі розміщене фото молодої Ніни Матвієнко — усміхненої, у традиційному українському вбранні, з вінком на голові. Зі зворотного боку пам’ятника викарбувано зображення голуба.

Пам'ятник на могилі Ніни Матвієнко

Пам'ятник на могилі Ніни Матвієнко

Пам'ятник на могилі Ніни Матвієнко

Пам'ятник на могилі Ніни Матвієнко

Однак, попри шляхетний вигляд, надгробок спричинив суперечки у Мережі. Найбільше користувачів обурила прикра помилка у даті смерті. Замість 8 жовтня (10-й місяць) на плиті зазначено 8 липня (7-й місяць) — "8/VII". Крім цього, деякі фани зауважили, що на тлі масивної конструкції надто скромним виглядає сам портрет Народної артистки України. Утім, інші користувачі закликали утриматися від критики дизайну надгробку й поважати вибір родичів.

  • Померла 8 жовтня, а стоїть дата 8 липня

  • Перлина української пісні! Памʼятник дуже гарний! Спокійний, благородний, достойний

  • Фото повинно бути трішки більшим, а то мармуру багато, а фото маленьке

  • Не думали, що пані Ніна так хотіла? Навіть якщо це вибір її родичів, то яке вам діло?

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірма Вітовська поскаржилася на невідомих, які "поховали" її у Мережі. Зірка зробила емоційну заяву.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
424
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie