На могилі Ніни Матвієнко встановили пам'ятник: який вигляд він має та яка деталь обурила фанів

Ніна Матвієнко та її пам'ятник

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На Звіринецькому кладовищі в Києві з’явився пам’ятник на могилі легендарної української співачки, Народної артистки України Ніни Матвієнко, яка померла 8 жовтня 2023 року.

У Facebook Деречіна Наталія опублікувала кадри з місця захоронення легендарної виконавиці. Вона показала, що пам’ятник виготовлений зі світлого мармуру у формі вертикального обеліска з різьбленим хрестом угорі. Основна частина оздоблена чорною квітковою вишивкою, у центрі розміщене фото молодої Ніни Матвієнко — усміхненої, у традиційному українському вбранні, з вінком на голові. Зі зворотного боку пам’ятника викарбувано зображення голуба.

Пам'ятник на могилі Ніни Матвієнко

Пам'ятник на могилі Ніни Матвієнко

Однак, попри шляхетний вигляд, надгробок спричинив суперечки у Мережі. Найбільше користувачів обурила прикра помилка у даті смерті. Замість 8 жовтня (10-й місяць) на плиті зазначено 8 липня (7-й місяць) — "8/VII". Крім цього, деякі фани зауважили, що на тлі масивної конструкції надто скромним виглядає сам портрет Народної артистки України. Утім, інші користувачі закликали утриматися від критики дизайну надгробку й поважати вибір родичів.

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Померла 8 жовтня, а стоїть дата 8 липня

Перлина української пісні! Памʼятник дуже гарний! Спокійний, благородний, достойний

Фото повинно бути трішки більшим, а то мармуру багато, а фото маленьке

Не думали, що пані Ніна так хотіла? Навіть якщо це вибір її родичів, то яке вам діло?

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірма Вітовська поскаржилася на невідомих, які "поховали" її у Мережі. Зірка зробила емоційну заяву.