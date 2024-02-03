На нацвідборі на "Євробачення" вперше не змогли обрати переможця

Додаток "Дія", де мали голосувати глядачі, не запрацював.
На Національному відборі на "Євробачення" вперше не змогли обрати переможця, який мав поїхати від України на міжнародний конкурс.
Сталося це через технічні причини. У додатку "Дія", де мають голосувати глядачі за свого фаворита, стався масштабний збій. Спочатку єврофани чекали на те, коли застосунок запрацює знову, однак поки що цього не сталося.
Тож, організатори нацвідбору прийняли рішення перенести фінальну частину, де обирають переможця. Представника від України оголосять вже 4 лютого, орієнтовно о 19:05. Окрім того, також відбудеться повтор трансляції нацвідбору на "Євробачення-2024" на каналі "Суспільне Культура" о 15:15.
"На "Суспільне Культура" о 15:15 розпочинається повтор трансляції фіналу Національного відбору на "Євробачення". Орієнтовно о 19:05 ми йдемо у прямий ефір, закриємо лінії для голосування і оголосимо результати голосування журі і телеглядачів. Ми могли вчинити по-іншому. У "Суспільного" є повне право використовувати лише голосування журі, але ми не хочемо цього робити", - прокоментував ведучий нацвідбору Тімур Мірошниченко.
Тим часом судді вже віддали свої голоси. Організатори нацвідбору могли б визначити переможця лише за балами журі, однак е стали цього робити. Глядачі ж зможуть голосувати після того, як "Дія" запрацює.
Читайте також: