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На похорон зірки радянського кіно Леоніда Куравльова майже ніхто не прийшов

На похорон зірки радянського кіно Леоніда Куравльова майже ніхто не прийшов

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На похорон зірки радянського кіно Леоніда Куравльова майже ніхто не прийшов

Леонід Куравльов / kino-teatr.ru

Актора провели в останню путь без оплесків.

Сьогодні, 1 лютого, у Москві попрощалися з зіркою радянського кіно Леонідом Куравльовим.

Прощання відбувалося у ритуальному залі Центральної клінічної лікарні на вулиці маршала Тимошенка. Як передає kp.ru, попри чутки, що це буде закрите прощання, до ритуальної зали пускали всіх.

За пів години до панахиди у залі почали збиратися люди, загалом осіб 60. Та й те, більшість становили журналісти, також були присутні й родичі артиста. На прощанні з колег-артистів Куравльова був помічений лише актор Дмитро Харатьян. Натовпу відданих шанувальників теж не було, що викликало спантеличення навіть у співробітників ритуальної служби. На сайті Спілки кінематографістів було оголошення про місце та час прощання, однак ніхто не приїхав.

Труну з великим актором виносили з ритуальної зали до катафалка без оплесків, як належить у таких випадках – аплодувати Куравльову було нікому.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

Поховали Леоніда Куравльова на Троєкурівському цвинтарі поруч з дружиною Ніною Василівною, з якою артист був разом зі шкільних років і яка була єдиним його коханням.

Леонід Куравльов з дружиною / © kino-teatr.ru
Леонід Куравльов з дружиною / kino-teatr.ru

Нагадаємо, що Леонід Куравльов помер 30 січня 2022 року від ускладнень, викликаних коронавірусом. Артист страждав на деменцію, жив у пансіонаті для літніх людей, звідки його госпіталізували з ураженням легень.

За життя Леонід В'ячеславович зіграв у більш ніж 200 фільмах. Артист став улюбленцем глядачів завдяки ролям у таких фільмах, як "Живе такий хлопець", "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Найчарівніша і найпривабливіша", "Золоте теля" та багатьох інших.

Нагадаємо, що 2017-го року Леонід Куравльов потрапив до "бази" сайту "Миротворець" через "антиукраїнську пропаганду" та "відкриту підтримку агресивної політики Росії".

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